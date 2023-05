Netflix heeft afgelopen jaar 1,6 miljard dollar winst gemaakt, maar dat had veel meer kunnen zijn. Miljoenen Netflix-abonnees delen namelijk hun account met één of meerdere gebruikers buiten het huishouden, waardoor de streamingdienst minder omzet draait. Dat proberen ze nu tegen te gaan met strenge regels. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Alle vragen beantwoord.