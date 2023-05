ROLAND GARROS. Ook Zizou Bergs en Gauthier Onclin geraken niet op de hoofdtabel

Zizou Bergs, de hoogst geplaatste landgenoot in de kwalificaties van de tweede Grand Slam van het jaar, is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Hij verloor in twee sets van de Portugees. Gauthier Onclin bood meer weerwerk tegen een Argentijn, maar verloor in drie sets.

Zizou Bergs (ATP 131) zal dit jaar niet op de hoofdtabel van het Parijse gravel staan. De 23-jarige verloor kansloos in twee sets (3-6 3-6) van de Portugees Frederico Ferreira Silva (ATP 225). Bergs haalde de hele wedstrijd nooit zijn normale niveau.

Onclin (ATP 206) begon dan weer bijzonder zwak aan zijn partij in de tweede ronde van de kwalificaties tegen de Argentijn Thiago Agustin Tirante (ATP 153). Na veertig minuten stond Onclin 1-6 in het krijt, maar in de tweede set draaide hij de rollen om: 6-3. In de derde set ging het gelijk op tot 4-5, maar dan leverde Onclin zijn service in: 4-6.

Nog maximaal 1 op 6

Enkel Michael Geerts maakt bij de mannen nog kans om de hoofdtabel van Roland Garros te bereiken. Hij neemt het later vandaag op tegen de Argentijn Olivieri. Raphael Collignon, Kimmer Coppejans en Joris De Loore sneuvelden al in de eerste ronde. David Goffin is als enige mannelijke landgenoot rechtstreeks geplaatst.