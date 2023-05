40-tal bellers achter het stuur verschenen woensdag voor de politierechter

De chauffeurs liepen tussen 14 en 20 november vorig jaar tegen de lamp. Meteen verloren ze hun rijbewijs voor 8 dagen en kregen er nog een boete van 174 euro bovenop. De reacties woensdag in de politierechtbank varieerden van “Ik had mijn gsm maar even vast” tot “Ik wou nog snel iets regelen voor mijn vrouw en kinderen. Nu heb ik mijn les geleerd. Het zal zich niet herhalen.” De procureur vorderde voor het merendeel een boete van 240 euro en een rijverbod voor acht dagen. Dat rijverbod vervalt wel omdat de chauffeurs bij hun betrapping onmiddellijk hun rijbewijs al moesten inleveren. In extreme gevallen, bij verdachten die al een brokkenparcours afgelegd hebben, kan het bedrag zelfs oplopen tot 4.000 euro. “Laat die mensen toch bellen voor de zever die ze verkopen. De mentaliteit zou moeten veranderen. Net zoals dat ook bij het roken, is gebeurd”, adviseerde politierechter Michel Zegers. Op 16 juni velt hij zijn vonnissen en weten de bellers wat het telefoontje hen zal kosten.

Nieuwe actieweek

De themazitting valt net samen met de nieuwe actie rond gsm-gebruik achter het stuur dat parket Limburg in samenwerking met de politie nu organiseert. Bestuurders die woensdag en donderdag betrapt worden op hun gsm, verliezen dus automatisch hun rijbewijs voor acht dagen. Ook zullen ze het later nog eens mogen komen uitleggen in de politierechtbank.