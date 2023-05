NBA. Dan toch nog een sprankeltje hoop? Boston Celtics vegen de nul weg tegen Miami Heat

Boston Celtics heeft dinsdag het vierde duel in de finale van de Eastern Conference in de NBA met 99-116 gewonnen op bezoek bij Miami Heat. De Celtics komen zo eindelijk op het scorebord, maar met een 1-3 achterstand staan ze nog steeds met de rug tegen de muur.

In het Kaseya Center in Florida was Jayson Tatum met 33 punten, 11 rebounds en 7 assists de absolute uitblinker. Jaylen Brown sloot af op 17 punten. Bij The Heat kwam Jimmy Butler tot 29 punten, niet voldoende om de nederlaag af te wenden. Dat was nog maar de eerste in deze Conference Final, waarin Miami met 3-1 leidt in een best-of-seven.

Butler met nummer 22 is een van de absolute toppers van deze play-offs. — © Getty Images via AFP

The Heat heeft dus nog maar één zege nodig om zich te verzekeren van een plaats in de NBA-finale en krijgt daarvoor donderdag in Boston reeds een nieuwe kans.

Boston Celtics staat dus nog steeds voor een loodzware opdracht, maar ze vermeden intussen wel de zogenaamde sweep, een 4-0 zege voor de tegenstander. Dat overkwam Los Angeles Lakers in de finale van de Western Conference tegen Denver Nuggets, dat zo voor het eerst in de clubgeschiedenis de NBA-finale mag spelen.