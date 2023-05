Bestuurster zwaargewond na ongeval in Beringen, Beverlosesteenweg tijdlang afgesloten

Op de Beverlosesteenweg in Beringen is woensdagvoormiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd tussen twee auto’s en een bestelwagen. Daarbij raakte een bestuurster zwaargewond. Haar pas geadopteerd hondje bleef ongedeerd. De Beverlosesteenweg werd tijdelijk afgesloten.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht door de lokale politie. Het kwam alleszins tot een aanrijding tussen een bestelwagen met Poolse nummerplaat en twee auto’s. De bestuurster van de groene wagen moest bevrijd worden uit haar voertuig. Militairen die toevallig passeerden, verleenden haar de eerste zorgen. Een ambulance bracht de zwaargewonde vrouw naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De bestuurder van de tweede auto die betrokken was bij het ongeval, een grijze Audi, raakte lichtgewond en verkeerde in shock na de aanrijding.

Het hondje dat ook in de groene auto zat, werd in veiligheid gebracht. Het was fysiek ongedeerd, maar werd na een tijdje wel wat onrustig. De hond was vorig weekend pas geadopteerd uit het buitenland.

Het hondje van het slachtoffer, dat nog maar pas geadopteerd is, bleef ongedeerd. — © Zahra Boufker

Medewerkers van de nabijgelegen Action, die de klap hoorden, schoten te hulp om het verkeer te regelen. Ze hielpen het verkeer aan één kant van de rijbaan te laten doorstromen tot de politie Beringen/Ham/Tessenderlo arriveerde. Die voerde een alcoholtest uit bij de betrokken bestuurders. De Hamse Sleepdienst kwam de beschadigde voertuigen takelen. Een deel van de Beverlosesteenweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor verkeershinder zorgde. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden en oorzaak van het ongeval loopt nog. zb

