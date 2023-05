Opschudding in BNXT Play-offs: match Kangoeroes Mechelen stilgelegd na hartstilstand videoman Bergen

De Belgische ploegen doen het goed in de BNXT play-offs. In de derde ronde wipten Leuven Bears (Heroes Den Bosch) en Charleroi (Aris Leeuwarden) Nederlandse opponenten. De partij Kangoeroes Mechelen-Bergen werd stilgelegd na een hartstilstand van de videoman van Bergen. De Mechelaars die de heenwedstrijd ruim hadden gewonnen en weer op voorsprong stonden zijn geplaatst voor de 1/8ste finales (vierde ronde). Ook Limburg United, ten koste van Luik, is door.

Kangoeroes Mechelen had zondag de heenwedstrijd met 61-93 gewonnen in de Mons Arena. De return in de Mechelse Winketkaai was dan ook maar een formaliteit. De scheidsrechters hebben de wedstrijd echter op het einde van het derde kwart en bij een 65-56 tussenstand in het voordeel van Kangoeroes Mechelen moeten affluiten omdat de videoman van Bergen een hartstilstand kreeg en heel lang moest gereanimeerd worden. De wedstrijd is dus niet volledig afgewerkt, maar de Mechelaars gaan wel door naar de 1/8ste finales.

Leeuwarden een maatje te klein

Spirou Charleroi walste over Aris Leeuwarden en won ook de return van Aris Leeuwarden. Leuven Bears bevestigde de goede vorm en won na de heenwedstrijd en onder aanvoering van onder meer Brevin Pritzl (29 punten) ook knap in Heroes Den Bosch.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de vierde ronde krijgen we op 27 en 29 mei twee Belgische duels. Kangoeroes Mechelen neemt het op tegen Limburg United en Leuven Bears versus Spirou Charleroi. De winnaars van deze duels komen in de kwartfinale (1 en 3 juni) uit tegen de verliezers van de Belgische finale (Antwerp Giants/Oostende) en de Nederlandse finale (ZZ Leiden/Donar Groningen).

De Belgische en de Nederlandse kampioen zitten rechtstreeks in de halve finale (5 en 7 mei) van de BNXT play-offs. De finale van de BNXT play-offs is dan weer een best of three: 9, 11 en 13 juni.

Kangoeroes Mechelen-Bergen 65-56 (stopgezet)Kwarts: 33-23 17-20 15-14Kangoeroes Mechelen : Voorlopig Loubry 3, Mukubu 7, Van Buggenhout 5, Foerts 9, Aririguzoh 8, Tshimanga 2, Krotulja 7, Harris 14, Palinckx 10Bergen: Mortant 6, Zubac 17, Braxton 6, Harris 18, Neri 0, Mintogo 4, Depuydt 5, Dewilde 0

Heroes Den Bosch71-74Kwarts: 26-20, 25-22, 14-17, 16-15Heroes Den Bosch: Thomas 9, Kok 1 van Vliet 4, Grantsaan 2, Naar 2, Webster 2, van der Mars 18, Ndow 13, Price 20Leuven Bears: Heath 14, Pritzl 29, Allen 13, Fulkerson 6, Tiago Nunes 4, Stilmant 2, Vanderhaegen 2, McGlynn 4, Stilmant 2, Remco Nunes 2Limburg United-Luik 91-78Kwarts: 28-23, 21-12, 18-22, 24-21Limburg United: Cale 9 Delalieux 9, Desiron 17, Hammonds 2, Stein 6, De Zeeuw 14 Lesuisse 20, Dedroog 2, Dammen 3, Lambot 7, Leemans 2, Vanderhoydonck 0.Luik: John Jr 20, Rodriguez 4, Tumba 8, Hagins 9, Van Den Eynde 9, Dragan 2, Cambo 4, Noterman 15, Bogaerts 7, Lemaire 0, Potier 0, Bruwier .

Charleroi-Aris Leeuwarden 86-65Kwarts: 29-22, 18-17, 21-15, 18-11Charleroi: M. Samardzic 4, Jackson 22, Fogang 0, Schoepen 7, Kuta 6, Izaw Bolavi 8, Lisboa 13, Libert 3, V. Samardzic 12, Prepelic 9, Adzeh 2Aris Leeuwarden: Veinot 13, Doorson 10, Warner 0, Ross 12, Douwes 8, Brandsma 12, Dourisseau 2, Hoeve 6, Van Rheenen 2