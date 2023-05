Leerlingen X plus dragen zorg voor senioren

De tijd dat leerlingen enkel les volgden op de schoolbanken ligt achter ons. De leerlingen uit de richting Zorg en Welzijn en Haar -en schoonheidsverzorging van X plus zijn hier een levend voorbeeld van.

Tijdens het schooljaar gingen de leerlingen van 3 Zorg en Welzijn regelmatig bewoners van assistentiewoningen een handje helpen. Dit ging van hen gezelschap houden en een kaartje met hen te leggen tot een gebak op tafel toveren voor hen. Ook nodigden ze de bewoners op school uit en leerden hen het kaartspel UNO. Deze week gingen ze samen iets drinken om het einde van de samenwerking voor dit schooljaar te vieren. De leerlingen van de tweede graad Haar -en Schoonheidsverzorging trokken een aantal keren naar het WZC Ploegdries om bewoners te verwennen met een brushing en/ of watergolf. Ook daar enkel lachende en tevreden gezichten. Deze manier van werken is een verrijking voor de leerervaringen van de leerlingen: ze oefenen wat ze leerden in de praktijk en maken kennis met een belangrijke doelgroep.