Tongeren plaats inzamelboxen voor sportkleding en sportschoenen

Via deze boxen zamelt de stad we sportkleding en sportschoenen in, die dan in de webshop gratis worden aangeboden aan kinderen van kwetsbare gezinnen. Met dit initiatief wordt één van de grootste drempels tot sportbeleving bij deze groep weggenomen.De inzamelboxen staan in de Tongerse sporthallen. Als jongeren uit hun sportkleding en/of sportschoenen zijn gegroeid, kunnen ze deze meebrengen naar de training en deponeren in de inzamelbox. De inzamelboxen zijn een creatie van Uw Idee uit Tongeren met inbreng van de serviceclubs Rotary, Fifty-one en Lions. Op de inzamelboxen pronkt atleet Dieter Kersten, peter van Second Serve.