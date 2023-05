Uitslaande brand vernielt villa in Meulenberg: “Dacht eerst dat ik bommetjes van kinderen hoorde”

Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. De villa is onbewoonbaar. — © Chris Nelis

De villa van voormalig bouwondernemer Maurice Vanbilsen in de Varenstraat in Meulenberg is onbewoonbaar verklaard na de uitslaande brand die dinsdagavond op de zolderverdieping woedde. “Ik dacht eerst dat de knallen die ik hoorde bommetjes waren van spelende kinderen”, zegt Maurice.

Het was Maurice Vanbilsen zelf die dinsdagavond vaststelde dat er iets niet in de haak was. “Ik was rond 20 uur bezig in de tuin toen ik enkele knallen hoorde”, zegt Vanbilsen. “Ik dacht eerst dat die kwamen van kinderen die in de buurt met bommetjes aan het spelen waren. Tot ik doorhad dat het dat toch niet kon zijn. Ik ben dan onmiddellijk gaan kijken en moest jammer genoeg vaststellen dat er een brand was ontstaan op de zolderverdieping. De knallen die ik hoorde kwamen van de leien pannen die stuk sprongen door de hitte. Ik heb meteen de brandweer verwittigd.”

De brandweer Oost-Limburg snelde ter plaatse vanuit de posten Genk en Helchteren. Toen ze arriveerden, ging het al om een uitslaande brand op de bovenverdieping. De brandweerlieden hadden heel wat bluswerk om het vuur onder controle te krijgen. Het dak stond in lichterlaaie en stortte uiteindelijk deels in. De villa werd onbewoonbaar verklaard en dichtgemaakt door de brandweer.

“Gelukkig uitslaand”

“We hebben nog altijd geen flauw idee wat de brand heeft veroorzaakt”, vertelt Vanbilsen. “Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig was het een uitslaande brand. Daardoor werd de rook de lucht in geblazen en niet in het huis. De rookschade op de benedenverdieping is dan ook beperkt.” Niemand raakte gewond. De partner van Maurice Vanbilsen was erg aangedaan door de brand en werd zekerheidshalve overgebracht naar het ziekenhuis. (Chris Nelis)

