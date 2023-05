GEMEENTERAAD. N-VA over kerken in Oudsbergen: “Een miljoen belastinggeld voor acht kerken die nauwelijks gebruikt worden”

Oudsbergen

Kerkenbeleid: N-VA fractie wijst naar de verantwoordelijkheid van de kerkfabrieken wat betreft de herbestemming van kerken. “Een miljoen belastinggeld voor acht kerken die nog nauwelijks worden gebruikt. Het kerkenbeleidsplan en de herbestemming blijven dode letter. Er zijn al jaren plannen voor de Sint-Martinuskerk in Meeuwen, maar ze raken niet uitgevoerd”, reageerde Frieda Gijbels (N-VA). Schepen Kurt Plessers (cd&v) verwijst naar het decreet. “In overleg en met respect werken we samen met de kerkfabrieken. De kapel van Plokroy is ondertussen verkocht. De kerken van Meeuwen, Gruitrode, Opglabbeek en Neerglabbeek blijven behouden met een liturgische en sacrale invulling. Het zaalkerkje van Nieuwe Kempen wordt herbestemd en verbouwd in samenspraak met het bisdom. Het parochiaal team krijgt hier een thuis.” Schepen Plessers roept alle raadsleden op mee te denken over mogelijke herbestemmingen.

Jaarrekening: De jaarrekening 2022 sluit af met een plus van 4,8 miljoen euro. Beter dan verwacht want de gemeente gaf minder uit dan begroot. Lut Witters (N-VA) vroeg duiding over onkosten en facturen. “Onkosten in verband met Voka-evenementen en het onderzoek organisatie BK Wielrennen.” Burgemeester Goossens (cd&v) heeft geen moeite met openheid en inzage van facturen en onkosten. “Er verschuiven 26 miljoen geplande investeringen naar 2023 en er is 2 miljoen minder uitgegeven voor personeelskosten die met 2,2 miljoen lager uitvallen dan begroot. Het overschot wordt overgeboekt naar het meerjarenplan en biedt kansen om onze ambities waar te maken”, duidt schepen van Financiën Jos Seutens (cd&v). Het meerjarenplan komt in juni tijdens een begrotingsdebat ter sprake.

Marco’s feest: Het politiereglement rond de organisatie van evenementen werd goedgekeurd. N-VA verwees naar de grote opvallende affiches van ‘Marco’s feest’. “Die staan op het openbaar domein, zonder vermelding van een verantwoordelijke uitgever. Wel verplicht volgens het Belgisch strafwetboek”, stelde Frieda Gijbels. Burgemeester Marco Goossens gaf ruiterlijk dat er nog geen reglement was, maar dat men in bespreking is met AWV.

Bommetjes: Het is verboden aan foorkramers in Oudsbergen rookbommetjes en aanverwanten als prijs uit delen of te verkopen. Aanleiding is de toenemende overlast van (rook)bommen tijdens kermissen. “Foorkramers bieden dit pyrotechnisch materiaal steeds te koop aan of gebruiken het als prijs bij hun spelletjes. Gevaarlijk voor de kermisbezoekers en voor het milieu”, aldus schepen Hanne Schrooten.