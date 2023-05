Opvallend: Test Aankoop gaat in zee met Mega

De samenwerking is opmerkelijk. Mega heeft immers niet het beste parcours inzake klantvriendelijkheid, en kwam herhaaldelijk in opspraak. Zo waarschuwde de energieregulator Creg in 2021 voor aanbiedingen van Mega, waarbij de waakhond sprak over “bewuste misleiding” van de klant. Ook Testaankoop zelf diende in 2021 nog klacht in bij de Economische Inspectie tegen Mega wegens hoge voorschotfacturen.

Testaankoop zegt zich hiervan bewust te zijn. “In het verleden verliep het qua klantvriendelijkheid niet altijd goed bij Mega. We zijn met hen hierover in gesprek gegaan, en hebben hoge eisen gesteld. Uiteindelijk gaf de scherpe prijs die ze voorstellen de doorslag, in combinatie met de klantvriendelijkheid”, aldus woordvoerster Laura Clays.