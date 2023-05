Mark Uytterhoeven neemt aan sterfbed afscheid van oude makker Dirk Crabbé (65): “Dat laatste zinnetje sneed los door mijn hart”

Mechelen

Dirk Crabbé (65), gewezen voetballer bij KV Mechelen en jarenlang een bekend gezicht in de horeca, is zaterdag overleden na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Toen tv-maker Mark Uytterhoeven hoorde hoe slecht hij eraan toe was, zocht hij hem nog een laatste keer op in het ziekenhuis, aan zijn sterfbed. “Dirk rekende nog op een week of twee, het werden uiteindelijk maar twee dagen.”