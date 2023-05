Pieter en Laurence uit Hasselt verhuisden in de herfst van 2021 met hun twee kindjes Julien en Lily voor twee jaar naar Cleveland, in Ohio (VS). — © RR

Cleveland

In volle coronacrisis trokken Pieter Martens (35) en Laurence Bemelmans (32) met hun kindjes Julien en Lily vanuit Hasselt naar Cleveland in de Verenigde Staten. Pieter is in de VS om zich verder te specialiseren als cardioloog met verdieping binnen hartfalen. “Voor onze kindjes was het in het begin aanpassen, maar ondertussen zijn het echte Amerikaantjes.”