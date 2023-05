Weerspannige bromfietser (22) verwondt agent bij arrestatie in Heusden-Zolder

De verkeersdienst van de politie hield zondag rond 13 uur toezicht tijdens een tuningevent op het Schachtplein in Lindeman. Plots zagen de agenten twee bromfietsers met een onaangepaste snelheid voorbijrijden. Een van de bestuurders maakte bovendien een wheelie, een gevaarlijk manoeuvre waarbij hij enkel op zijn achterste wiel ging rijden. Daarop besloot de politie om de twee bromfietsers te controleren.

Maar zij zagen dat niet zitten. De bromfietsers vluchtten met een zeer hoge snelheid weg en weigerden te stoppen. Er ontstond een achtervolging waarbij verschillende politieploegen in bijstand kwamen. Uiteindelijk kon een van de bestuurders onderschept worden, maar de 22-jarige man uit Heusden-Zolder werd meteen verbaal en fysiek agressief. Hij keerde zich tegen de agenten, die uiteindelijk pepperspray moesten gebruiken om de twintiger te kunnen overmeesteren en arresteren. Hij stelde zich zo weerspannig op, dat een politieman lichtgewond raakte en enkele dagen werkonbekwaam is.

Sectie M+

De jongeman bleek te hebben gereden zonder rijbewijs en was ook niet in orde met de papieren van zijn bromfiets. Hij kreeg de nodige pv’s voor alle inbreuken. Zijn bromfiets werd ook in beslag genomen. Vermoedelijk was hij diegene die de wheelie maakte, maar dat is nog niet zeker. De twintiger werd na verhoor gedagvaard in snelrecht, het lik-op-stukbeleid van het parket Limburg. Via een schermgesprek kreeg hij deze beslissing te horen van een magistraat uit de nieuwe sectie M+. De jongeman moet zich binnen de maand al verantwoorden voor de rechtbank voor de weerspannigheid. siol