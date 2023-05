Aanhangwagen van militair voertuig komt los en botst frontaal op auto in Peer. — © rr

Op de Weg naar Bree in het centrum van Peer is woensdagmorgen een aanhangwagen van een militair voertuig losgekomen. Een auto werd frontaal geraakt, de bestuurder raakte gewond.

Om een onbekende reden kwam de aanhangwagen rond 9.15 uur los van de trekker. De trailer schoof dwars over de rijbaan, raakte een boom en botste uiteindelijk frontaal tegen een auto die in de richting van het centrum van Peer reed. De bestuurder raakte gewond en werd verzorgd door Ambuce Peer. De materiële schade was groot na het ongeval. Zo groot dat de weg volledig werd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Naast de politie Kempenland kwam ook de militaire politie ter plaatse, omdat het om een voertuig van het leger ging. RDr

© Roger Dreesen

© Roger Dreesen