Pukkelpop kleurt Limburgs: Joyhauser, Peuk en Emmy d’Arc op affiche

Zo staat Peuk op de affiche: het trio - van wie de tweede plaat overal vol lof wordt onthaald - speelt op zaterdag op Pukkelpop. De band loste pas een clip voor het nummer Inconvenient.

Het Limburgse dj-duo Joyhauser wordt aangekondigd met extra nieuws: “Pukkelpop presenteert op vrijdag in primeur ‘MEMORO’ by Joyhauser, een indrukwekkende audiovisuele show die hun nieuwe album ‘In Memoro’, release 30 juni, nog meer kracht zal bijzetten”, klinkt het.

Op zondag is er de Alkense Americana van Emmy d’Arc en bronsgroene dj-sets komen er van Ava Eva en Timmerman b2b Sara Dziri op vrijdag.

Geit

Nieuwe namen voor de vrijdag verder zijn Aitch (de rapper zei eerst af, maar staat dan toch op de affiche), Fatima Yamaha (Bastiaan Bron, ook lid van De Jeugd Van tegenwoordig), Len Faki, Asian Sal, Royel Otis en Rudeboy plays Urban Dance Squad feat. DJ DNA.

Op zaterdag mag u de stal helpen uitmesten met een babyhertje, een geit, een stel duiven en een wonderpaard in de gang: Aroh, BAVR, Dave Okumu & The 7 Generations, Girls Don’t Sync, Prins S. en De Geit, Bambii, Mankiyan, USED, The Priceduifkes, Waltur b2b Lolita en Wunderhorse.

Op zondag kan je kijken en luisteren naar Brihang, Crack Cloud (vorig jaar erg indrukwekkend op Rock Herk), Kafim, Lefto Early Bird en Mab’ish.