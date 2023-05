Na hun studies openden beste kameraden Salvatore en Calogero een Italiaans restaurant in Zutendaal. — © Tom Palmaers

Na hun studies openden beste kameraden Salvatore en Calogero een Italiaans restaurant in Zutendaal: La Perla d’Arte. Amper drie maanden later sloeg de coronacrisis toe. Ze bleven niet bij de pakken zitten en gingen van start met afhaalpizza. Het was zo’n succes dat de pizzeria bleef.