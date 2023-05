Een vrachtwagen kwam in een wadi vast te zitten en werd losgetrokken door een graafmachine. — © rr

Lummen

Er heerst onvrede over de wegenwerken in Geneiken. “Door de knip in de Oudestraat zal er veel sluipverkeer aan de gemeenteschool passeren”, waarschuwt oppositieraadslid Birgitt Carlier (Vooruit). “En de vele wadi’s zorgen voor problemen.”