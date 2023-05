Amsterdam blijft aantrekkelijkste stad van Nederland om in te wonen

Arnhem heeft volgens deze editie de grootste zogenoemde “groen-blauwe aantrekkelijkheid”. Daarmee bedoelen de opstellers een combinatie van beplanting en water. De stad in de provincie Gelderland is niet alleen dicht bij de Veluwe gelegen, het grootste natuurgebied van Nederland, maar heeft ook relatief veel water en groen in de stad. Op dit punt wordt Arnhem gevolgd door Zwolle en Velsen.

Mensen zijn niet alleen bereid om te betalen voor een woning in een wijk met veel groen of blauw, maar ook voor een woning op een plek met veel groen en blauw binnen acceptabele reistijd, stelt Atlas. Aan de andere kant lijkt het vooralsnog niet doorslaggevend voor hoe aantrekkelijk een woonplaats wordt gevonden.

De opstellers van de gemeentelijst wijzen erop dat de combinatie van klimaatverandering en vergrijzing de waarde van “groen en blauw” in de buurt des te groter maakt. Water en begroeiing zorgen immers voor schaduw en verkoeling. “Ouderen zijn bijzonder gevoelig voor hittestress en zullen dus veel baat hebben bij koelere straten in een veranderend klimaat. Juist in tijden van vergrijzing, waarin daarnaast wordt verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen, kan groen en blauw in de straat helpen om die beleidsdoelstelling te verwezenlijken”, klinkt het.