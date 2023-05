Vinicius Junior niet geschorst voor rode kaart na klap, Valencia wel stevig bestraft voor aanhoudend racisme

Real-spits Vinicius Junior wordt niet geschorst voor de rode kaart die hij zondag kreeg in de slotseconden van de beladen uitwedstrijd in Valencia (1-0 nederlaag). De deelde de tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond dinsdagavond mee.

De disciplinaire gevolgen van zijn rode kaart worden geannuleerd, zodat de 22-jarige Braziliaan woensdag op de 36ste speeldag gewoon kan aantreden tegen Rayo Vallecano in het Estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius werd in de vijfde minuut van de blessuretijd uitgesloten omdat hij een klap uitdeelde aan Valencia-aanvaller Hugo Duro, die hem in een wurggreep gehouden had. Tijdens de match was Vinicius voortdurend het mikpunt van racistische beledigingen uit het publiek.

Het wangedrag van de supporters komt Valencia duur te staan. De club moet een boete van 45.000 euro ophoesten en moet de Mario Kempes-tribune in het Mestallastadion vijf wedstrijden lang gesloten houden.