Milan Donie snoept klimrecord van ene Remco Evenepoel op Ballon d’Alsace af: “Mijn Facebook en Instagram zijn ontploft, maar ik vergelijk mezelf nog niet met de wereldkampioen”

Tweedejaarsjunior Milan Donie (18) staat in de belangstelling sinds zijn exploot op de Ballon d’Alsace, waar hij tijdens de jaarlijkse klimtest van de wielerbond ene Remco Evenepoel van de tabellen reed. “Het is plezant om aan bod te komen op Sporza en Eurosport, maar ik blijf er nuchter onder. Ik moet in koers naam maken”, zegt het toptalent van AG2R Citroën U19.

In 2022 lag Milan Donie na een crash in Aubel-Thimister-Stavelot twee dagen in coma en had hij last van een bloedklontertje in de hersenen, maar dit jaar gaat het vooruit met zijn loopbaan. Na zijn provinciale tijdrittitel in Ruddervoorde-Baliebrugge stak de Kortrijkzaan met zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik ook zijn neus aan het venster op het hoogste niveau.

“Dat was een hoopvol signaal, maar het is afwachten of ik begin juni bij de beste klimmers zal zijn in de Classique des Alpes. Vorig jaar was ik er ook al met de Vlaamse selectie present. Ik kwam in het gezelschap van Maxence Place op positie achttien of negentien boven, maar ging onderuit in de afdaling. Het zal een strijd op het scherp van de snee worden, met onder meer mijn Franse ploegmaat Léo Bisiaux (die zondag de Internationale Juniorendriedaagse binnenhaalde, red) en beste vriend Jarno Widar (die zondag de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde won, red).”

Eerste zege op de weg

Zondag betwist de Kortrijkse junior het Belgisch kampioenschap in het vlakke Brasschaat. Zijn generale repetitie afgelopen weekend mocht gezien worden, want in het Waalse Beclers kon de gewezen voetballer en zwemmer voor het eerst een wegwedstrijd op zijn naam schrijven. “Het ging om een kermiskoers”, relativeert Donie. “Zo’n race weerspiegelt niet je waarde op UCI-niveau, maar winnen is natuurlijk altijd leuk meegenomen.”

Milan Donie veroverde de provinciale titel in het tijdrijden, maar bleef onder de verwachtingen op het BK. — © Marc Van Hecke

Donie rijdt overigens niet vaak op Belgische bodem, maar als West-Vlaams kampioen was hij er wel bij op het BK tijdrijden in Waregem. “Ik heb daar absurd slecht gepresteerd. Mijn motivatie voor het tijdrijden is daardoor ietwat weg. In Borlo zal ik zonder verwachtingen starten. Ik zit niet in de nationale tijdrijderskern en daar zal niet meteen verandering in komen. Voorlopig heeft Carlo Bomans me ook nog nooit geselecteerd voor een wegwedstrijd. Nee, ik ben niet ontgoocheld, al geef ik toe dat die eerste selectie leuk zou zijn. Ik denk dat ik een kans maak op een ticket voor de Giro della Lunigiana. Als het bergop gaat, ben ik bij de betere Belgen.”

En of. Milan Donie verpulverde onlangs tijdens de jaarlijkse klimtest van de wielerbond de toptijd van Remco Evenepoel op de 9 kilometer lange Ballon d’Alsace met liefst 23 seconden, al had hij wel licht windvoordeel. “Ik vergelijk mezelf nog niet met de wereldkampioen. Het niveau is, zoals assistent-bondscoach Serge Pauwels al aanhaalde, gestegen. De waarden van Evenepoel volstonden destijds (in 2018) nog om weg te rijden van de concurrentie. Onze sport evolueert snel. Ik deed ook gewoon beter tijdens een test. Pas in koers weet je echt waar je staat. Na mijn record op de Ballon d’Alsace zijn mijn Facebook en Instagram wel ontploft. Ik heb een paar aanbiedingen gekregen, maar voorlopig heb ik de knoop nog niet doorgehakt. Of blijven bij AG2R Citroën een optie is? Kijk, voorlopig heb ik nog niets gehoord. Dat is een beetje raar, maar ik neem geen overhaaste beslissing.”

Babypap

Ook op studievlak staat Milan Donie niet stil. Hij zit immers een jaar voor op zijn leeftijdsgenoten. In Vives Kortrijk volgt hij handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, financiën en verzekeringen. Vanuit dat interesseveld is hij intussen stille vennoot in de minionderneming van belofte en student sportinnovatie Natan Duchi en krachtsporter Xander Wittouck. “Natan heeft een ontbijt uitgewerkt onder het toeziend oog van de bekende Waregemse sportdokter Dag Van Elslande en enkele diëtisten. Het gaat om een mengeling van enkele soorten meel. Door het hoge gehalte aan koolhydraten is het een ideaal ontbijt voor sporters. Ja, ik haal ook voordeel uit die babypap.”