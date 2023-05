Dit seizoen al bijna 7000(!) meldingen van zware agressie op onze voetbalvelden: straffen worden verdubbeld

Verbale en fysieke agressie, het is en blijft een bijzonder stevig probleem op onze voetbalvelden. Op alle niveaus zo blijkt. Want dit jaar kwamen al bijna 7.000 meldingen gemaakt van zulke agressie. Dat tonen cijfers van de Vlaamse voetbalfederatie Voetbal Vlaanderen, dat nu ingrijpt.

Spuwen op de tegenstander of scheidsrechter, klappen op en naast het veld uitdelen of zelfs trappen in de maag uitdelen, het gebeurt allemaal op onze Vlaamse voetbalvelden. Om dat toch een halt proberen toe te roepen, gaat Voetbal Vlaanderen de straffen op zware vormen van agressie verdubbelen.

6.801 acties te veel

De instantie kreeg dit seizoen al precies 6.801 meldingen binnen. “Blijkbaar zitten deze vormen van agressie ingebakken in onze voetbalcultuur. Met dat antwoord nemen wij geen genoegen meer. We kunnen dit niet langer tolereren”, aldus algemeen directeur Philippe Rosier op de website van Voetbal Vlaanderen

Het disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen gaf liefst 5958 sancties via minnelijke schikkingen en 843 sancties na oproeping. De straffen worden daarom dubbel zo zwaar, al benadrukt de federatie dat de omstandigheden wel kunnen meespelen. Als een speler zwaar wordt uitgedaagd, zal deze een wat minder zware straf krijgen na een slag of een reactie op deze uitdaging dan wanneer deze zonder aanleiding gebeurt. De nieuwe regels gaan komend seizoen in.