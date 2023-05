Daar is Honda weer: automerk maakt comeback in Formule 1 bij Aston Martin

Het Japanse automerk Honda maakt in 2026 zijn comeback in de Formule 1, de koningsklasse van de autosport. Honda wordt dan de motorleverancier van het team Aston Martin. En dat is slecht nieuws voor Mercedes.

Het afscheid van de Formule 1 heeft niet lang geduurd voor Honda. Nadat Nederlander Max Verstappen in extremis de wereldtitel veroverde in 2021 met zijn Red Bull-Honda, zei het merk de sport vaarwel. Nu, twee jaar later, komt het Japanse merk al terug op die keuze. Dat maakte het merk zelf bekend.

De keuze viel op Aston Martin, het team dat dit jaar furore maakt door ver boven de verwachtingen te presteren. Oudgediende Fernando Alonso bewijst dat hij een van de allerbeste piloten ooit is door met wat een mindere wagen heet toch keer op keer te strijden voor het podium. Of hij blij zal zijn is maar de vraag, want in het verleden spuwde hij meermaals zijn gal over de slechte kwaliteit van Honda-motoren.

Alonso. — © Getty Images via AFP

Zelfde ambitie

Aston Martin krijgt tot 2025 hun krachtbronnen nog geleverd door het merk Mercedes, maar vanaf 2026 neemt Honda het stokje over. “Aston Martin bouwt aan een team om te winnen in de F1”, stelt Aston Martin-topman Martin Whitmarsh onomwonden. “Met Honda delen we dezelfde vastberadenheid en ambitie om te winnen.”

De sport zal er dan ook helemaal anders uitzien. De motoren moeten dan een pak zuiniger zijn en dat lijkt Honda nu toch weer naar de F1 te lokken. Al speelt ook de publiciteit van de sport een grote rol.