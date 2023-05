Zo kan je je belastingaangifte invullen zonder een kaartlezer

Geen kaartlezer? Of geen idee waar je die gelaten hebt? Dan komt Itsme als geroepen.

Itsme is een app die is goedgekeurd door de overheid en die veel zaken eenvoudiger maakt. Zodra je die gedownload hebt en er geregistreerd bent, is het een handig instrument om via een code van vijf cijfers of je vingerafdruk in te loggen bij je bank of bepaalde digitale loketten van overheidsdiensten zonder een betaalbakje te moeten zoeken.

Ook tax-on-web is toegankelijk via itsme. Zodra je op je computer probeert in te loggen, zal je in de app een melding zien verschijnen. Daar druk je op ‘bevestigen’, waarna het inloggen voltooid is. (gjs)

Ga hier aan de slag met itsme.