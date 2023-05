Twee Amerikaanse bommenwerpers onderschept boven Baltische Zee

Volgens het Russische ministerie van Defensie werden dinsdag twee “luchtdoelen” opgemerkt die de Russische grens naderden. Om te voorkomen dat de staatsgrens geschonden zou worden, werd een “Su-27 jager van de luchtverdedigingstroepen van de Baltische Vloot” uitgestuurd. De bemanning identificeerde “twee strategische bommenwerpers B-1B van de Amerikaanse luchtmacht”.

Het is niet duidelijk hoe dicht de toestellen bij het Russische luchtruim waren gekomen. De grens werd niet overschreden, klinkt het.

“Na de verwijdering van de buitenlandse gevechtsvliegtuigenzich opnieuw van de Russische grens, keerde de Russische jager zonder incidenten terug naar zijn thuishaven”, aldus het ministerie op Telegram.

Het Pentagon bevestigt dat het incident met twee B-1 bommenwerpers gebeurde tijdens een al lang geplande oefening in Europa. De interactie met de bemanning van het Russische vliegtuig verliep “veilig en professioneel”, zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. “Er is niets significants over te melden.”