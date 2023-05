Peter Gillis van ‘Massa is Kassa’ loopt in Lommel nieuwe liefde tegen het lijf

En de vonk sloeg over in Lommel. “Vanaf onze eerste ontmoeting op Blauwe Meer (een Lommels park van Gillis, nvdr), hadden we meteen een bijzondere klik”, deelt hij hier over mee. “Het is leuk om dezelfde humor en interesses met iemand te delen. Het voelt goed, alsof we elkaar al jaren kennen. Ik kijk uit naar onze toekomst samen.”

De nieuwe liefde zal ook in zijn docusoap Massa is Kassa te zien zijn. Dat programma begint deze week in Nederland al aan het tiende seizoen. Gillis, zelf Nederlander, bezit een riant huis in de villawijk van Grote Heide in Pelt, en kocht in Achel ook al kasteel Genenbroek.