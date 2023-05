Trump zal zich in volle campagne voor de rechter moeten verantwoorden in strafzaak rond pornoster

De strafzaak tegen voormalig president Donald Trump over zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels kent een datum. 25 maart 2024, wanneer Trump in volle campagne is.

Wie wordt de Republikeinse uitdager van president Joe Biden tijdens de volgende verkiezingen in november 2024? Donald Trump maakte zijn kandidatuur eerder al bekend, en alles wijst erop dat Ron DeSantis de zijne woensdag officieel zal aankondigen. Er zijn momenteel al negen andere kandidaten, maar de populaire gouverneur van Florida wordt gezien als de enige die in staat is om het Trump nog lastig te maken in de Republikeinse voorverkiezingen.

Ze zullen er dus wel degelijk toe doen, die voorverkiezingen. Maar Trump zal zijn campagne daarvoor eind maart wel moeten onderbreken, want de rechter heeft beslist dat de strafzaak tegen Trump dan zal plaatsvinden. Hij heeft dan net de voorverkiezingen achter de rug in onder meer Illinois, Louisiana, Californië, Ohio en Georgia. Maar die in onder meer Alabama, Arkansas en Mississippi.

De strafzaak draait rond het zwijggeld dat Trump betaalde aan pornoster Stormy Daniels, om ervoor te zorgen dat zij niets over hun affaire zou vertellen. Zwijggeld en affaires zijn op zich niet verboden, maar Trump wordt er nu officieel van beschuldigd dat hij daar campagnegeld voor zou hebben gebruikt.

Trump kijkt aan tegen 34 aanklachten, die hem per stuk maximaal vier jaar cel kunnen opleveren. Tijdens een eerste zitting in april pleitte hij onschuldig. Tijdens de zitting van dinsdag, waarbij de datum werd vastgelegd, was hij aanwezig via een videoverbinding met zijn advocaat naast hem en Amerikaanse vlaggen op de achtergrond. De zitting diende vooral om Trump officieel te verbieden om tijdens de loop van het proces in het openbaar te praten over bijvoorbeeld getuigen.