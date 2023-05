Waar nu nog een grasveld is, komt een koffiebranderij naast The Bakery. — © JTh

MAASMECHELEN

The Bakery in Eisden gaat uitbreiden en zal naast brood en gebak voortaan ook zelf gebrande koffie aanbieden onder de naam Two Oh Five. Daarvoor heeft de groep Panerex een stuk grond van de gemeente gekocht op de hoek Terhillslaan-Zetellaan.