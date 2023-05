Belgische prins Henri de Croÿ ondervraagd door Belgische en Franse gerecht in onderzoek naar Dubai Papers

De Belgische prins Henri de Croÿ, oprichter van de groep Helin die centraal staat in onderzoeken die in Frankrijk en België zijn geopend naar de zogenaamde Dubai Papers, een systeem van fiscale fraude en witwassen met de prins als spilfiguur, is eind april verhoord door Belgische en Franse onderzoekers, aldus het Franse nationaal parket voor financiën (PNF) dinsdag.

Hij werd gedurende vijf dagen verhoord door de Belgische politie, in aanwezigheid van Franse onderzoekers, aldus het PNF, dat een bericht in Le Monde bevestigde.

Zijn advocaat, Emmanuel Marsigny, wilde geen commentaar geven.

De krant De Tijd onthulde in 2019 hoe Belgische hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen tussen 2002 en eind 2018 hun zwart geld konden verbergen via een netwerk rond prins Henri de Croÿ. Die was eerder al vervolgd in een groot dossier van fiscale fraude waarin hij de beweerde spilfiguur was, maar was daarin in 2015 vrijgesproken. De fraudepraktijken waarvan sprake in de ‘Dubai Papers’, off­shore­rekeningen, stromannen, schermvennootschappen, anonieme kredietkaarten en het doorgeven van geldkoffers in Brussel, stonden beschreven in meer dan 3.100 gelekte documenten die De Tijd had opgevraagd bij het Franse weekblad L’Obs nadat het blad eerder gewag had gemaakt van de frauduleuze praktijken van de groep Helin, waarvan de prins de oprichter is.

Na die onthullingen opende het federaal parket een gerechtelijk onderzoek naar de organisatie die de fiscale fraude op poten had gezet, terwijl de verschillende lokale parketten belast werden met de onderzoeken naar de 61 ‘klanten’ van de organisatie. Voor zijn onderzoek kon het federaal parket een beroep doen op de gelekte documenten, die het kreeg via het Nationaal Financieel Parket in Frankrijk.

In Frankrijk zijn in de zaak meer dan 70 huiszoekingen en meer dan 50 hoorzittingen en arrestaties verricht.