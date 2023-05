Jonge Duivel Largie Ramazani is met Almeria nog steeds niet zeker van het behoud na nederlaag tegen Real Sociedad

Luis Suarez incasseerde in de 36e minuut aan bezoekende zijde een rechtstreekse rode kaart. De thuisploeg buitte het numerieke overwicht op slag van rust uit via Takefusa Kubo (45.+4). Almeria slaagde er in de tweede helft niet meer in langszij te komen. Ook invaller Largie Ramazani, die in de 68e minuut het speelveld betrad, kon het tij niet helpen keren.

Almeria vat post op de vijftiende positie in het klassement van de Spaanse hoogste afdeling met 39 eenheden. Met nog twee speeldagen te gaan heeft het nog geen mathematische zekerheid verworven over handhaving in de eerste klasse. De kloof met Real Valladolid, dat zich als achttiende op de eerste degradatieplaats begeeft, bedraagt vier punten.