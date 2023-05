VOORBESCHOUWING GIRO Rit 17. Een rit voor de sprinters, maar wie houdt het peloton samen?

Eindelijk kunnen de sprinters nog eens aan de bak. Het is geleden van vorige week woensdag in Tortona toen Pascal Ackermann won. Alleen is de vraag welke ploegen het pak gaan samenhouden nu Trek-Segafredo na het uitvallen van Pedersen en Alpecin-Deceuninck (Kaden Groves) geen belang hebben in een massaspurt.

Kort:

Start: om 12.50 uur

Aankomst: om 17.15 uur

Afstand: 197 km (defilé 2600 meter)

Het parcours:

Op de tijdrit naar Cesena na is dit de etappe met de minste hoogtemeters. 604 hoogtemeters, dat is alles. Méér zelfs, een deel van de rit gaat in dalende lijn. Het is vooral een etappe die mooie plaatjes kan opleveren met o.a. beelden van de Brentavallei en de wijngaarden van Veneto. Vanaf Lido di Jesolo gaat het nog een dertigtal kilometer langs de kust, richting Coarle. Dan kan de treintjesvorming beetje bij beetje beginnen.

Onze sterren:

Hoe zijn de sprinters de zware dinsdagrit doorgekomen? Dat is dé vraag. Het kan een high speed-finish worden, alleen is de vraag hoe de kamikazes door de haakse bochten komen. Wordt dit de tweede ritzege van Jonathan Milan, of haalt Mark Cavendish nog eens uit? In de door Ackermann gewonnen sprint van Tortona was Milan veruit de snelste, maar hij kwam van waanzinnig ver en finishte tweede.

Bij Intermarché-Circus-Wanty Gobert wordt in deze etappe in principe de kaart van Arne Marit getrokken. Net als zondag is het een zéér belangrijke rit voor het puntenklassement die gesymboliseerd wordt met de maglia ciclamino.

*** Jonathan Milan

** Mark Cavendish, Fernando Gaviria

* Pascal Ackermann, Michael Matthews, Arne Marit

© EPA-EFE

Dit zijn de sleutelmomenten:

Het is aan ploegen als Bahrain Victorious, Astana Qazaqstan, Movistar en UAE Team Emirates en wie weet Jacyo-Alula om het pak samen te houden. Israel-Premier Tech heeft daar natuurlijk geen boodschap aan. De grote kunst zal zijn om een vlucht te laten vertrekken die mooi binnen de juiste afstand wordt gehouden. We vliegen langs Bassano del Grappa en Treviso, welluidende steden in de geschiedenis van het wielrennen.

Er is in de finale natuurlijk het onvermijdelijke straatmeubilair waarbij best uitgekeken wordt. Zo zijn er de laatste drie kilometer nog vier negentig-graden bochten. De laatste ligt op zeshonderd meter van de streep. Nog een geluk dat er droog weer is aangekondigd.

Dit moet u nog weten:

* Net als in de zondagrit in Rome zijn er geen punten te verdienen voor het bergklassement.

* Het middeleeuwse kasteel, dat gelegen is op een rots, is de trots van Pergine Valsugana. De start vindt plaats in een gemeente die gelegen is op circa negen kilometer ligt van Trento.

* Het is ook voor de laatste keer in deze Giro dat de karavaan neerstrijkt in een kustplaats. Caorle is een badstadje aan de Adriatische Zee, bekend om zijn tweejaarlijks open sculptuurfestival.

* Het wordt een mooie zonnige dag waarbij de temperatuur tot 24 graden oploopt. Zelfs de wind langs de kust is niet eens van de partij.

* Caorle wordt ook Klein Venetië genoemd. De torenklok maar vooral de Duomo, daterend van 1038, is het pronkstuk van dit plaatsje dat dik elfduizend inwoners telt.