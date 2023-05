Golficoon Phil Mickelson gooit nog wat olie op het vuur: “De LIV-tour is de beste manier om top te zijn in de majors”

Sinds de zomer van 2022 is er één onderwerp dat de gesprekken in de golfwereld beheerst: de controversiële LIV-tour. Het enorme prijzengeld op die tour wordt betaald door de regering van Saoedi-Arabië, dat fel onder vuur ligt voor het schenden van mensenrechten. Phil Mickelson, één van de eerste golfers die de overstap naar de LIV-tour maakte, gooide dinsdagavond op Twitter nog wat olie op het vuur.

De aanleiding voor de Tweet van Mickelson was de overwinning van Brooks Koepka op de PGA Championship, de derde major van het golfseizoen. Koepka is, net zoals onze landgenoot Thomas Pieters, één van de topspelers die de afgelopen maanden de overstap maakte naar de controversiële tour, maar dat weerhield hem er duidelijk niet van om zijn beste niveau te vinden. Volgens Mickelson is het net omdàt Koepka op de LIV-tour speelt, dat hij afgelopen weekend de beste was.

Het speelschema op de LIV-tour telt minder toernooien dan de Amerikaanse PGA Tour en een toernooi telt er ook maar 54 holes in plaats van de gebruikelijke 72. Door dat minder zwaar speelschema komen LIV-spelers volgens Mickelson frisser aan de start van de vier majors, de belangrijkste toernooien in het golf. “Of je nu houdt van de LIV of het haat, het is de beste manier/de beste Tour om op je best te zijn in de majors. Er zijn genoeg evenementen om je scherp, fris en klaar te houden, maar je wordt niet afgemat door te veel toernooien of verplichtingen. 14 LIV-evenementen, 34 weken over om je voor te bereiden op de vier majors. Feit.”