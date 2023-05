Deze Belg praat elke Girorit aan mekaar vanuit de studio van Eurosport: “Kritiek? De kijkers misten de vertrouwde stemmen van José, Renaat… Dat is normaal”

Elke dag brengt Jeroen Vanbelleghem (33) de Giro tot in de Vlaamse woonkamers. De Eurosport-commentator is al aan zijn negende Ronde van Italië toe, maar hij zag de roze trui nog nooit van dichtbij. Hij babbelt de ritten aan mekaar vanuit een studio in Hilversum of zelfs van bij hem thuis in Drongen. “Eigenlijk zie ik bijna nooit een coureur, maar dit is gewoon de beste manier om me goed voor te bereiden.”

Michel Wuyts en José De Cauwer waren jarenlang een tandem die in veel Vlaamse en zelfs Nederlandse huiskamers erg geliefd was. Renaat Schotte geldt voor velen als de stem van de Giro en intussen heeft ook Karl Vannieuwkerke een plekje in de harten van wielerminnend Vlaanderen veroverd. Wie dezer dagen echter de spannende ontknoping in de Giro d’Italia wil volgen, komt – intussen al sinds 2017 - uit bij Jeroen Vanbelleghem (33). De West-Vlaming becommentarieert samen met ex-renner Karsten Kroon de finales van de Giro-etappes op Eurosport dat de exclusieve uitzendrechten heeft voor wielerwedstrijden op Italiaanse bodem. Hij is al aan zijn negende Ronde van Italië toe.

Na een stage bij Sporza zette hij in 2011 zijn eerste stappen bij Eurosport door er het sportnieuws in te lezen en vanaf 2013 begon hij wielerwedstrijden van commentaar te voorzien. “Tot mijn 16de was voetbal mijn favoriete sport”, zegt Vanbelleghem. “Tom Boonen heeft daar verandering in gebracht. Het was altijd al mijn droom om commentator te worden. Af en toe neem ik er ook nog wat voetbalwedstrijden bij voor Eleven Sports en sinds kort word ik ook wel eens ingeschakeld om huwelijksceremonies aan mekaar te praten. Ook dat is best leuk, alleen moet ik trouwers in mei natuurlijk ontgoochelen. Dan is het de Giro.”

Dankzij Tom Boonen kreeg Vanbelleghem de koersmicrobe te pakken. — © BELGA

Van zijn woonkamer naar de uwe

Zijn dagen beginnen met een cappuccino en afsluiten met een heerlijk bord pasta doet Vanbelleghem echter niet. In geen enkele van zijn negen Giro’s trok hij ook effectief naar de Laars. Hij kruipt doorgaans samen met Karsten Kroon in de studio in Hilversum om tekst en uitleg te geven bij de ontwikkelingen in de koers. Sinds de coronaperiode doet hij dat zelfs geregeld van bij hem thuis. “Tot de pandemie toesloeg, werkte ik altijd vanuit Hilversum en verbleef ik daar dan ook op hotel of een appartement. Sinds corona kan het echter ook thuis. Heel veel is daar zelfs niet voor nodig. Met een audioprogramma, vast internet, een headset en een modemkastje kom je al een heel eind. De afgelopen twee jaar deden we het bijna uitsluitend zo. Nu trekken we geregeld terug naar Hilversum. Dat versterkt het contact met de regie en bij technische issues is het toch nog net iets handiger. Het zorgt ook voor een andere dynamiek. Thuis werken is voor mij zeker niet onaangenaam. Ik heb een zoon Leon die binnenkort twee jaar wordt en zo hoef ik hem niet lang te missen.”

Ter plekke het commentaar gaan leveren, daar ziet Vanbelleghem niet echt de meerwaarde van in. “Dit werkt gewoon het best voor mij. Ik ben elke avond 2 tot 3 uur bezig met het voorbereiden van de volgende etappe en ook de dag van de rit zelf lees en luister ik nog eens 2 tot 3 uur om helemaal bij te zijn. Als je de Giro ter plekke gaat volgen, dan moet dat met papieren in de wagen en dat is gewoon niet zo handig. Bovendien zou ik het ook lastig vinden om mijn gezin zo lang te moeten missen. In de Ronde van Turkije ging ik wel eens ter plekke commentaar geven en op mijn aandringen ben ik ook de Ronde van Vlaanderen eens aan de streep gaan becommentariëren, maar behalve dat je dan het parcours kan verkennen, is de meerwaarde beperkt. Eigenlijk zie ik bijna nooit coureurs. Behalve misschien Tim Declercq of Yves Lampaert die uit mijn streek komen. Victor Campenaerts stuurt ook geregeld eens een berichtje als hij kijkt en een opmerking of aanvulling heeft.”

© BELGA

Intussen ook geliefd

Opboksen tegen Michel Wuyts, José De Cauwer, Renaat Schotte en Karl Vannieuwkerke die in Vlaanderen bij de koers horen zoals friet met mayonaise, Vanbelleghem ervaart weinig negatieve reacties. Hij probeert ook niet bij hen aan te leunen, maar wil zelf op zijn manier de koers tot in de woonkamer brengen. “In het begin waren er wel wat boze reacties omdat we bij Eurosport de koers wel onderbreken voor reclame. Dat werd door kijkers wel eens als hoogverraad of heiligschennis bestempeld. Alleen was die negatieve feedback vooral daarop gericht en niet op mijn commentaar. Dat maakte het voor mij makkelijker om het te plaatsen. De kijkers misten de vertrouwde stemmen van José, Renaat… Dat is normaal. Dat was traditie. Hoe meer mensen aan iets gewoon raken, hoe makkelijker ze het omarmen. Dat merken Karsten Kroon en ik nu ook. We zijn intussen vrij geliefd. De reacties die binnenkomen, zijn hoofdzakelijk positief.”