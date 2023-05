NBA-sensatie Jimmy Butler krijgt boete van 25.000 (!) dollar omdat hij weigerde met pers te praten na wedstrijd

In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA lachen ze er niet mee. Weigeren om met de pers te spreken na een wedstrijd? Dat is dan 25.000 dollar boete. Miami Heat-sensatie Jimmy Butler (33) heeft het vlaggen.

Na de gewonnen wedstrijd van Miami Heat tegen de Boston Celtics (128-102) in ‘Game 3’ van de Eastern Conference finals zondagavond weigerde Butler om vragen van de journalisten te beantwoorden.

Dat is tegen de regels van de NBA. Die regels stellen dat alle spelers die minuten maken in een wedstrijd - behalve spelers die geblesseerd raakten of uitgesloten werden - beschikbaar moeten zijn voor de pers. Zeker in de play-offs.

Butler was in die wedstrijd overigens behoorlijk op dreef: hij zorgde voor zestien punten, acht rebounds en zes assists in 31 minuten.

Butler is de tweede speler die hiervoor een boete krijgt in deze play-offs. Eerder weigerde ook Dillon Brooks van de Memphis Grizzlies te spreken met de pers. Het zijn dure grapjes.