Grootschalig misbruik binnen katholieke kerk Illinois aan het licht gekomen

Sinds 1950 hebben 450 katholieke geestelijken in de Amerikaanse staat Illinois in totaal 1.997 minderjarigen seksueel misbruikt. Dat staat in een omvangrijk rapport dat de procureur-generaal Kwame Raoul van Illinois openbaar heeft gemaakt. Daarover schrijft The New York Times.

De omvang van het misbruik is daarmee vele malen groter dan eerder gedacht. Bij de start van het onderzoek in 2018 had de kerk zelf een lijst aangeleverd van 103 clerici die vermoedelijk schuldig waren aan misbruik.

Volgens Raoul is het belangrijk om het misbruik helemaal uit te spitten, zelfs al dateren veel gevallen van decennia geleden. Veel slachtoffers van misbruik kampen volgens hem tot op de dag van vandaag met de gevolgen ervan, zoals geestelijke gezondheidsproblemen. In de staat Illinois wonen ongeveer 3,5 miljoen mensen die zichzelf als katholiek omschrijven.

Een grootschalig rapport uit de staat Pennsylvania uit 2018 leidde ertoe dat ook andere Amerikaanse staten, zoals nu Illinois, startten met een eigen onderzoek. In Pennsylvania ging het om gelijkaardige praktijken. In de laatste zeventig jaar misbruikten daar driehonderd geestelijken, onder wie bisschoppen, volgens het onderzoek in totaal duizend kinderen.