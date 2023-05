Boris Johnson opnieuw beschuldigd van mogelijk negeren van coronamaatregelen tijdens pandemie

Johnson, die afgelopen zomer moest aftreden na een reeks schandalen, met name over feesten in Downing Street die in strijd waren met de coronamaatregelen, kreeg eerder al een boete.

Maar The Times onthult nu dat het Cabinet Office nieuwe aanwijzingen en bewijsmateriaal aan de politie heeft overgemaakt in de aanloop naar het onderzoek naar het beheer van de pandemie.

De Londense politie spreekt van informatie van het Cabinet Office dat op 9 mei verkregen werd over “mogelijke” overtredingen van de coronamaatregelen in Downing Street tussen juni 2020 en mei 2021.

Volgens The Times heeft ook de Thames Valley Police bevestigd dat zij een melding heeft ontvangen over incidenten in Chequers, het buitenverblijf van de Britse premiers.

Een woordvoerder van Boris Johnson liet aan The Times weten dat er “een duidelijke poging gedaan is om vanwege politieke redenen iets van niets te maken”. Hij wees er ook op dat de advocaten van de voormalige premier zowel bij het Cabinet Office als bij de lopende parlementaire enquête hadden aangevoerd dat de gebeurtenissen in kwestie legaal waren.