Het sluitstuk van ‘Boris’ nadert, hoe kijkt Jeroom Snelders (46) erop terug? “Als zelfs ik over verdriet kan babbelen, kan iedereen het”

Vanavond neemt Jeroom Snelders (46) ook op antenne finaal afscheid van zijn overleden broer Boris. De op beeld vastgelegde afscheidsreis met Bockie De Repper (38) en Jonas Geirnaert (40) gaf Vlaanderen een stukje oprechte televisie waarin plaats was voor diep verdriet én schaterlachen. “Ik heb onderschat hoe helend het is om drie volwassen mannen te zien babbelen over zo’n pijnlijk onderwerp.”