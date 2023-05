LIVE GIRO. Kroniek van aangekondigde massaspurt, maar wie houdt het peloton samen?

Eindelijk kunnen de sprinters nog eens aan de bak. Het is geleden van vorige week woensdag in Tortona toen Pascal Ackermann won. Alleen is de vraag welke ploegen het pak gaan samenhouden nu Trek-Segafredo na het uitvallen van Pedersen en Alpecin-Deceuninck (Kaden Groves) geen belang hebben in een massaspurt. Volg rit 17 hier op de voet.