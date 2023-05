Trouwe Antwerpse clubfotograaf moet match van het jaar in het ziekenhuis volgen: “Hopelijk wordt het geen match voor hartlijders”

Van slechte timing gesproken… Guy Milis (54), al sinds de jaren tachtig Antwerpfan, moet de mogelijke titelwedstrijd van Antwerp aan zich voorbij laten gaan. De clubfotograaf van de Great Old is in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen en moet net die ene match missen waar elke RAFC-supporter absoluut bij wil zijn. “Hopelijk wordt het zondag geen wedstrijd voor hartlijders”, hield Milis de moed erin.