ROLAND GARROS. Yanina Wickmayer en Michael Geerts plaatsen zich voor tweede kwalificatieronde

Wickmayer versloeg in de eerste kwalificatieronde op het gravel van Parijs de Kroatische Ana Konjuh (WTA 172) in twee sets: 6-3 en 6-0. De partij duurde 1 uur en 14 minuten. Onze landgenote speelt in de tweede van drie kwalificatierondes tegen de Servische Olga Danilovic (WTA 104), die in de eerste kwalificatieronde de Britse Heather Watson (WTA 178) uitschakelde.

De 33-jarige Wickmayer stond in de Franse hoofdstad voor het laatst op de hoofdtabel in 2018, toen ze er in de eerste ronde uitging. Ze mikt op een twaalfde deelname aan het eindtoernooi, haar beste resultaat in Parijs is een plek in de derde ronde (in 2010, 2011 en 2016). In april 2021 werd ze voor het eerst mama, waarna ze aan een comeback timmert. Vorig jaar bereikte ze de tweede ronde op Wimbledon, het enige grandslamtoernooi waar ze sindsdien de hoofdtabel haalde.

Benoit naar huis

Benoit verloor in de eerste kwalificatieronde op het gravel van Parijs tegen de Russin Erika Andreeva (WTA 147), het dertiende reekshoofd in de kwalificaties, in tweemaal 6-1. De partij duurde 1 uur en 21 minuten. De 28-jarige Benoit kon zich eerder in haar loopbaan nog nooit plaatsen voor de hoofdtabel van het enkelspel op een grandslamtoernooi.

Michael Geerts neemt eerste horde

Michael Geerts (ATP 250) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde. Geerts haalde het in de eerste van drie voorrondes in drie sets van de Rus Pavel Kotov (ATP 121): 3-6, 6-4 en 7-6 (10/7) na 2 uur en 56 minuten.

In de volgende kwalificatieronde kruist Geerts de degens met de Argentijn Genaro Alberto Olivieri (ATP 227), die met 7-5 en 6-1 won van de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 213). De 28-jarige Geerts wist zich in zijn carrière nog niet te plaatsen voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

Met David Goffin (ATP 113) is één Belgische man al zeker van een stek op de hoofdtabel. Maandag stootten Gauthier Onclin (ATP 206) en Zizou Bergs (ATP 131) door naar de tweede kwalificatieronde. Kimmer Coppejans (ATP 170), Joris De Loore (ATP 189) en Raphaël Collignon (ATP 210) strandden in de eerste voorronde.