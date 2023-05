Zeker tijdens de spitsuren is het een kluwen van voetgangers, fietsers en auto’s in de Diepstraat. — © Serge Minten

Hasselt

De Kuringenaren kunnen eind mei kennismaken met twee voorstellen die de stad uitwerkte voor de Diepstraat. Het verschil zit in één- of tweerichtingsverkeer, want in beide plannen zijn vrijliggende fiets- en voetpaden voorzien.