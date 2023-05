Sam Van Rossom komt dit seizoen niet meer in actie en wil volgend seizoen weer in België spelen: “Heb het met mijn familie beslist”

Sam Van Rossom heeft zijn vertrek bij Valencia aan het einde van het seizoen aangekondigd. De voormalige aanvoerder van de Belgian Lions, die nog altijd kampt met een knieblessure en daardoor dit seizoen niet meer in actie komt, wil zijn carrière graag afsluiten in België.

Sam Van Rossom speelt al tien jaar voor Valencia en groeide uit tot een ware legende van de Spaanse club. Volgend jaar zal de 36-jarige Gentenaar echter niet meer in het ‘Taronja’-shirt te bewonderen zijn. De point guard staat al sinds eind november aan de kant, nadat hij een kraakbeenoperatie aan zijn rechterknie moest ondergaan. Vorig jaar maakte Van Rossom nog een einde aan zijn interlandcarrière om een nieuw contract te tekenen bij Valencia en de Euroleague te spelen.

“Ik heb er alles aan gedaan om opnieuw te kunnen spelen, maar de blessure is ernstiger dan verwacht. Ik zal dit seizoen niet meer kunnen spelen”, zei hij in een door zijn club geplaatste video. “Ik heb met mijn familie beslist om aan het einde van dit seizoen mijn prachtige passage in Valencia af te sluiten en terug te keren naar België, waar ik zal proberen om opnieuw te spelen.”

De Gentenaar streek in 2013 neer in Valencia en won twee keer de EuroCup (2014 en 2019) en één keer het Spaanse kampioenschap (2017). Hij speelde meer dan 447 wedstrijden voor de club, waarvan 174 in de Europacup. Hij is de beste passer in de clubgeschiedenis (1.613).