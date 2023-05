Van 3-1 naar 3-4, Ahmed Sababti knalt FT Antwerpen in slotfase naar finale futsalcompetitie: “Nu is het vooral genieten”

Ahmed Sababti en co. mochten in de beslissende match tegen Charleroi opnieuw juichen. FT Antwerpen plaatse zich na een flinke remontada voor de finale. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

FT Antwerpen staat in de finale van de play-offs. De Sinjoren wonnen in de halve finales de derde en beslissende wedstrijd bij FT Charleroi met 3-4. Antwerpen stond bij de rust nochtans 3-1 achter, maar het zette die scheve situatie in de tweede helft nog recht op karakter. Vrijdag om 20.30 uur kijken Sababti en co. in Berchem het ongenaakbare RSCA Futsal in de ogen.

El Fakiri zette Antwerpen binnen de minuut op 0-1, maar de ­Sinjoren, die ook doelman Joevin Durot geblesseerd zagen uitvallen, leken bij een 3-1-ruststand hun finaledromen te mogen opbergen. “Maar in futsal kan er op twintig minuten nog heel veel gebeuren, prentte ik de jongens in tijdens de rust”, vertelt coach Karim Bachar. “Er zouden nog voldoende ­kansen komen om ons opnieuw in de wedstrijd te knokken. Ik vroeg hen om gewoon rustig te blijven. Het was wachten op dat tweede doelpunt.”

Dat kwam er halfweg de tweede helft dankzij El Fakiri. “Op dat moment zaten we ­opnieuw in de wedstrijd en voelde je dat er nog veel mogelijk was.” Antwerpen ging op zijn elan ­verder en één minuut na de 3-2 zorgde Zaaf voor de gelijkmaker. “Toen was het vooral kwestie van geen al te gekke dingen te doen. Te blijven voetballen, te blijven knokken voor iedere bal en voor elkaar.”

Doelman ad interim

“De 3-4 van Ahmed Sababti was de beloning voor de mentaliteit die de groep getoond had tijdens de drie wedstrijden in deze halve finales waarin we nooit als volledig team konden spelen”, aldus Bachar. “Maar iedereen – zowel de ervaren spelers als de jonge ­gasten – heeft zijn steentje ­bijgedragen.”

Bachar gaf ook nog een pluim aan zijn jonge reservedoelman Ayman Achbari, die op voor­treffelijke wijze de geblesseerde Joevin Durot vervangen had. “Je moet het maar doen als jonge gast in zo een wedstrijd. Ik denk dat we terecht naar de finale van de play-offs gaan. We winnen de eerste en de derde wedstrijd,­ ­spelen gelijk in wedstrijd twee, waarin we met penalty’s ver­liezen. Nu moet er niets. Gewoon proberen te genieten van die ­finalewedstrijden, te beginnen vrijdag in onze vertrouwde thuisbasis.”

Manager Staf Verbeeck glom van trots. “Dit is een geweldige team­prestatie. Een beloning voor ons project waarbij we zo veel mogelijk zelf opgeleide jonge gasten aan de zijde van ervaren toppers willen laten doorgroeien naar het eerste team. We hebben in deze drie wedstrijden bewezen dat we op de goede weg zijn. Nu is het vooral genieten.”