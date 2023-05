Konaté op radar KV Mechelen, ook Okazaki en Teixeira blijven niet bij STVV

STVV gaat deze zomer met de grove borstel door de kern. Intussen is duidelijk dat niemand die einde contract is nog een nieuw voorstel moet verwachten. Ook Jorge Teixeira (36) en Shinji Okazaki (37) niet. Mory Konaté (29) kan rekenen op de interesse van KV Mechelen.

Enkele maanden geleden schreven we al dat STVV deze zomer meer dan een elftal aan spelers ziet vertrekken door aflopende contracten. Als we al twijfelden of er met sommige jongens toch nog gepraat zou worden, dan hoorde de naam Mory Konaté daar zeker bij. De 29-jarige middenvelder streek in 2019 neer op Stayen en had zich vooral sinds de komst van Bernd Hollerbach in de zomer van 2021 ontpopt tot sterkhouder. Maar intussen is het zeker: STVV zal Konaté geen nieuw voorstel doen. Ook al omdat de speler tijdens het seizoen meermaals aangaf dat het verhaal voor hem in Sint-Truiden op is. Hij blijft bij die beslissing.

Hoewel de 1m91 grote Guineese international (5 caps) de deur op Stayen achter zich dichttrekt, zien we hem mogelijk ook volgend seizoen nog op de Belgische velden. Zo polste KV Mechelen bij de makelaar van Konaté naar de voorwaarden om hem in te lijven. Naast een doelpuntenmaker is een nieuwe defensieve middenvelder immers een topprioriteit voor Malinwa. De komst van een extra centrale pion is broodnodig omdat Birger Verstraete terugkeert naar moederclub Antwerp.

© BELGA

Exit Okazaki en Teixeira

STVV en nieuwe coach Thorsten Fink hebben een duidelijke afspraak. Nu er een schoonmaak in de kern nodig is, zal die heel grondig gebeuren. Van de andere spelers die einde contract zijn, moet niemand nog een nieuw voorstel verwachten. Ook Shinji Okazaki en Jorge Teixeira niet, hoewel het duo de deur altijd op een kier hield voor een verlengd verblijf. STVV overlegt intussen druk en legt contacten met makelaars om nieuwe spelers in te lijven. Over iets meer dan twee weken verzamelt de kern voor de start van de voorbereiding, de tijd dringt dus stilaan.