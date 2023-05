Student geneeskunde redt eigen leven na aanval van haai: “Ik kroop op de boot en knoopte mijn riem rond mijn been”

Kevin Blanco (20) was met enkele vrienden aan het speervissen voor de kust van Florida toen hij het doelwit van een haai werd. De roofvis botste tegen hem “met de kracht van een pick-uptruck” en zette zijn tanden in zijn been. De student geneeskunde hield het hoofd echter koel en slaagde er zo in zijn eigen leven én zijn been te redden. “Ik kroop op de boot en knoopte mijn riem rond mijn been”, getuigt de twintiger vanop zijn ziekenhuisbed. Hij is intussen aan betere hand, maar de aanval laat sporen na, zowel fysiek als mentaal. “Ik zie de grijze gestalte nog naast me”, klinkt het nog. “Telkens ik ga slapen, denk ik aan die haai.”