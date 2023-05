Uber start in VS met zelfrijdende taxi’s

De taxi-app Uber gaat in de VS robottaxi’s aanbieden. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Uber gaat daarvoor in zee met Waymo, onderdeel van de groep Alphabet. Een eerste samenwerking staat later dit jaar gepland in de Amerikaanse stad Phoenix. Hoeveel zelfrijdende wagens beschikbaar zullen zijn, is niet bekend.

Beide bedrijven waren nog niet zo lang geleden in een hevig dispuut verwikkeld. Waymo betichtte Uber van de diefstal van technologie voor zelfrijdende auto’s. Het kwam in 2022 tot een schikking en Uber borg zijn plannen voor eigen zelfrijdende auto’s op.