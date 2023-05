Amper 4 jaar na diagnose van jongdementie overlijdt Sofie (49): “Champagne en aardbeien op de laatste avond”

Sofie genoot van de reisjes die ze met haar man Hans ondernam. — © IF

Harelbeke

Afgelopen zaterdag overleed Sofie De Pessemier (49) in Het Portiek in Kortrijk, een woonhuis waar mensen met jongdementie worden opgevangen. Amper vier jaar geleden kreeg ze te horen dat ze aan een zeldzame vorm van jongdementie leed. “De laatste avond hebben we nog champagne gedronken en aardbeien gegeten. Daar heeft ze nog echt van genoten”, zegt haar man Hans Piepers (50).