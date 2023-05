LIVE. Hasseltse gemeenteraad buigt zich over dossier rond nieuwe kunstinstallatie ‘Sjel’

Hasselt

In natuurdomein Prinsbeemden in Kuringen komt de nieuwe kunstinstallatie ‘Sjel’. “Dat is een kubus waar mensen kunnen ervaren wat het betekent om met de omringende natuur te versmelten.” Het werk kost 87.000 euro, de gemeenteraad buigt zich dinsdagavond over het dossier. Ook de andere agendapunten worden besproken. Volg de gemeenteraad hier live vanaf 20 uur.