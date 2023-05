Julie Vanloo en Kyara Linskens sluiten opnieuw aan bij de Belgian Cats, maar groep is nog niet compleet

Julie Vanloo en Kyara Linskens maken opnieuw hun opwachting bij de Belgian Cats. De twee speelsters van Montpellier waren tijdelijk vrijgesteld van dienst na het seizoenseinde in Frankrijk en waren niet van de partij in de twee oefenwedstrijden in en tegen Servië (één winst, één nederlaag) ter voorbereiding van het EK basketbal voor vrouwen. Het EK vindt plaats van 15 tot en met 25 juni in Israël en Slovenië.

Ondanks de terugkeer van Vanloo en Linskens is de groep nog lang niet compleet. Julie Allemand, die met Lyon haar tweede Franse titel won, voegt zich eind deze week opnieuw bij de groep. Hetzelfde geldt voor Hind Ben Abdelkader, verliezend finaliste met Villeneuve d’Ascq. Zij kwam in de finale niet in actie wegens een knieblessure. Bondscoach Rachid Meziane wordt woensdag verwacht. Ook Morgane Armant (St-Amand-les-Eaux) en Laure Resimont ontbreken nog. Zij sukkelen respectievelijk met een knieblessure en een gebroken neus. De jonge Emma Vindevogel en Julia Franquin hebben de selectie inmiddels verlaten.

Julie Allemand — © AFP

De Belgian Cats spelen vrijdag (20u00 in Bergen) en zondag (16u00 in Eigenbrakel) twee oefenwedstrijden tegen Griekenland. Vervolgens trekt het team naar Cordoba waar ze het zullen opnemen tegen Turkije (3 juni, 21u00) en Spanje (4 juni, 21u00). Terug in België zullen de Belgen het nog tweemaal opnemen tegen China (8 juni, 20u30 en 10 juni, 18u00), waarna ze op 12 juni afreizen naar Tel Aviv.

België zal het op het EK in groep B opnemen tegen gastland Israël (15 juni), Tsjechië (16) en Italië (18). De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De tweede en derde spelen barrages voor een plaats in de kwartfinales. De eindronde (vanaf de kwartfinales) vindt plaats in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De beste zes (vijf als Frankrijk er niet bij is) teams op het EK plaatsen zich voor de pré-olympische toernooien voor de Spelen van Parijs 2024 in februari.