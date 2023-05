Ex-televisiester en veroordeelde pedofiel Rolf Harris overleden

De Australische televisiepresentator en artiest Rolf Harris is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media dinsdag. Harris was in de tweede helft van de 20ste eeuw een van de grote tv-sterren in Groot-Brittannië, maar hij viel in 2013 van zijn voetstuk toen bleek dat hij zijn roem gebruikte om meisjes te misbruiken.

Harris werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw gelanceerd op de BBC en was over het Kanaal niet meer weg te denken van het kleine scherm, hetzij als presentator, als dj of als artiest. Hij mocht in 2005 zelfs het portret van Queen Elizabeth II schilderen naar aanleiding van haar tachtigste verjaardag. De man werd overladen met prijzen en kreeg in 2006 de titel Commander of the British Empire. Die titel werd hem naar aanleiding van zijn veroordeling in maart 2015 afgenomen, evenals de opname in de ARIA Hall of Fame in 2008.

In 2013 werd Harris gearresteerd nadat verschillende vrouwen hem beschuldigden van misbruik. Uiteindelijk werd hij schuldig bevonden aan twaalf gevallen van misbruik van meisjes tussen 1968 en 1986. Het jongste slachtoffertje was pas 7 of 8 jaar oud.

De rechter veroordeelde hem tot vijf jaar en negen maanden gevangenisstraf en zei dat Harris misbruik had gemaakt van zijn status als beroemdheid en geen berouw had getoond.

De affaire rond Harris was in de marge van het BBC-misbruikschandaal rond de vroegere presentator Jimmy Savile aan het licht gekomen.

Het nieuws zorgde voor een schokgolf in Groot-Brittannië, waar Harris gezien werd als een “nationaal monument”.

Harris is overleden aan een slepende ziekte, zo luidt het. In 2022 maakten Britse media bekend dat hij kanker had.